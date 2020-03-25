Президент: Если бы не принятые нами ограничения, сегодня число инфицированных было бы в разы больше (ВИДЕО)

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Руководству Молдовы пока удается удерживать ситуацию с коронавирусом под контролем, в то время, как в других государствах обстановка куда более сложная. Это значит, что меры, которые были приняты в нашей стране до сих пор, были верными. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявил Игорь Додон.

– Некоторые нас критиковали за то, что прекратили занятия, объявили чрезвычайное положение, запретили некоторую деятельность. Если бы мы не ввели эти ограничения на том этапе, сегодня речь бы шла не о 149 заболевших, а о 350-400. Все строгие меры, которые были предприняты в Молдове, были необходимы, – сказал он.

Президент также отметил, что сейчас реализуется второй из четырех ранее объявленных сценариев. Если в первом речь шла о количестве до 100 заболевших, то во втором – от 100 до 400, в третьем рассматривается вероятность заражения до 1000 человек, а в 4-м – более 1500.

– Мы сейчас на втором этапе. Должны быть готовы к тому, что ситуация в дальнейшем ухудшится, количество подтвержденных случаев возрастет. Мы еще не достигли пика. Беспокоит то, что из 149 подтвержденных случаев около 90 – внутренние. Получается, на первом этапе нам удалось остановить импорт из-за рубежа. Если первый случай был из Италии, то теперь ареал увеличился. Нам удалось сократить количество “завезенных” случаев. Из последних 24 только 3 завезены. Но началось распространение внутри страны. Именно поэтому мы ввели строгие ограничения и попросили граждан оставаться дома. Многие не восприняли это всерьез, выходили в парки. Если в первые дни прошлой недели не так много людей было в парках, то на выходных все вышли на шашлыки в парки, все площадки и дворы были заполнены и детьми, и пожилыми. Поэтому нам пришлось ввести следующие ограничения, предусматривающие запрет на выход в парки и на детские площадки. Зачем? Хочу, чтобы поняли матери с детьми, которые хотят выйти на площадку. Нам пришлось так сделать, так как самое тяжелое – локальное распространение инфекции. И если в группе 3-5-6 человек – риск куда больше. Еще раз повторю: не у всех инфицированных есть симптомы, – добавил глава государства.

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