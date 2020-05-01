Президент: Если будут заблокированы бюджет и налоговая политика, мы не сможем выплачивать абсолютно ничего (ВИДЕО)

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В Конституционном суде помимо российского кредита депутатами “группы Канду-Шора” были оспорены и процедуры, касающиеся бюджета и налоговой политики. Если данные документы будут заблокированы, государство не сможет осуществлять выплаты, в том числе жизненно необходимые. Об этом в рамках нового выпуска платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Предыдущий вопрос был о выплате пенсий и зарплат – мы их выплатим. Но если будут заблокированы бюджет и налоговая политика, мы не сможем выплачивать абсолютно ничего, – сказал он.

Глава государства выразил надежду на то, что будут учтены все мнения, и что Конституционный суд примет решение в интересах граждан.

– Люди ждут, что депутаты, судьи подумают о них, о простых людях. Кстати, вы заметили – как только я заговорил о политиках и о Конституционном суде, загремел гром. Это неслучайно. Давайте позаботимся о людях. Бог палкой не бьет, он всё видит. Прошу вас думать о людях, – заявил он.

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