Президент: Двойная индексация пенсий остается в силе! (ВИДЕО)

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Более 680 тысяч жителей Молдовы уже с этого месяца будут получать более высокие пенсии. Как и было обещано ранее, сегодня, 1 апреля, все без исключения выплаты проиндексируют на 4,83%. Граждан ждет и вторая индексация – 1 октября.

Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– Пенсии будут проиндексированы, начиная с завтрашнего дня (эфир был 31 марта – прим. ред.). Их доставят на дом, так как пожилые люди очень подвержены риску заражения коронавирусом. Поэтому, также впервые в истории страны, было принято решение отнести пенсии гражданам домой, – сказал он.

Остается в силе и вторая индексация – 1 октября.

– Безусловно, пенсии будут проиндексированы и в октябре, – подчеркнул глава государства.

Напомним, по инициативе Игоря Додона впервые в истории страны было принято решение об индексации пенсий дважды в год.

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