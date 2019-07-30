Президент: Думаю, что в следующие недели у нас будут громкие уголовные дела

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Один из наиболее часто задаваемых обществом вопросом – когда будут наказаны все причастные к нашумевшим преступлениям в Молдове? Однако для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, было нужно новое руководство Генеральной прокуратуры, ведь прежнее действовало по команде ДПМ.

Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках”. Президент надеется, что с назначением нового врио генпрокурора, ситуация изменится.

– Сегодня парламент назначил кандидата на должность нового врио генпрокурора. У меня уже состоялась встреча с этим человеком. Я решил подписать указ о его назначении на должность и думаю, что начиная с завтрашнего дня, новым и.о. генпрокурора, который является достаточно компетентным человеком, несмотря на то, что он молодой, будет Робу Думитру. Я думаю, что у нас в следующие недели будут конкретные дела, громкие, будет открытие уголовных дел на людей, которые были у руководства и выполняли все эти преступные схемы, включая кражу миллиарда, включая узурпацию государственной власти, включая все схемы контрабанды и коррупции, – сказал он.

Глава государства также не исключил, что в предстоящие недели врио генпрокурора придет и в парламент, чтобы потребовать снятия иммунитета с некоторых депутатов.