Президент: Доступ на кишиневский стадион «Динамо» останется бесплатным для спортсменов-любителей и детей!

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Будучи сторонником здорового образа жизни и занимаясь спортом, глава государства не мог оставить без внимания десятки обращений, которые стали приходить в эти дни от любителей спорта. Игорь Додон заверил: доступ на кишиневский стадион «Динамо» останется бесплатным для спортсменов-любителей и детей.

По словам президента, этот вопрос уже обсуждался с ответственными лицами в правительстве, а среди принятых решений значатся и свободный доступ, и бесплатные тренировки на стадионе для спортсменов-любителей и для детей. Кроме того, Игорь Додон призвал мэрию Кишинева найти возможности улучшения инфраструктуры стадиона «Динамо», оснащения и оборудования как можно большего числа доступных для всего населения зон отдыха и спортивных площадок в городе.

– Спорт – основа устойчивого и здорового развития любого общества. Обещаю, что буду и далее продвигать и отстаивать инициативы по развитию спорта в нашей стране, – отметил он.