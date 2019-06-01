Президент: Досрочные выборы – наиболее вероятный выход из кризиса в Молдове

0

Президент Молдовы Игорь Додон считает досрочные выборы самым вероятным выходом из сложившегося в нашей стране по результатам парламентских выборов политического кризиса. Об этом глава государства заявил ТАСС.

– Если до 10 июня депутаты не договорятся, я запущу процедуру роспуска парламента. К сожалению, позиции партий на сегодня таковы, что дело идет к досрочным выборам, – констатировал президент.

Вместе с тем Игорь Додон в очередной раз отметил, что считает досрочные выборы нежелательным сценарием для страны, которая переживает тяжелый экономический кризис после десятилетнего правления коалиции проевропейских партий.

– В ходе многочисленных встреч с людьми я сделал вывод, что они хотят, чтобы партии в парламенте нашли общий язык, и все обошлось без досрочных выборов, – сказал глава государства, добавив, что избежать неминуемого роспуска парламента еще можно: для этого нужно избрать в ближайшие дни его спикером лидера социалистов Зинаиду Гречаный.

Напомним, ранее глава государства неоднократно заявлял, что блок “АКУМ” провалил переговоры о создании правящей коалиции в Молдове, выставив социалистам заведомо невыполнимые условия.