Президент допускает вероятность досрочных выборов: Они могут пройти одновременно с местными (ВИДЕО)

Глава государства считает досрочные парламентские выборы одним из реальных сценариев развития событий. Однако, для того, чтобы они состоялись, должно пройти несколько этапов. О них президент рассказал в программе “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Будет первое заседание парламента ориентировочно 25-26 марта, или раньше. Мы созовём это заседание указом президента. На первом заседании формируются фракции, избирается председатель парламента, если есть эта возможность. Либо берется пауза для дальнейших переговоров и так далее. После этого президент проводит консультации с фракциями. Если есть парламентское большинство, то от него выдвигается кандидатура премьера, а если нет, президент выдвигает кандидатуру, которую предложит победитель выборов: партия, которая получит большинство. Эта кандидатура с программой выставляется в парламент, парламент это обсуждает. Если принимается – избрали премьера. Не принимается за 2 попытки за 45 дней – парламент распускается декретом президента, и назначаются досрочные парламентские выборы, которые могут состояться одновременно с местными. Это июнь-июль по Конституции, – пояснил Игорь Додон.