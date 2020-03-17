Президент: Для нас чрезвычайно важно, чтобы граждане сохранили свои рабочие места! (ВИДЕО)

Президент: Для нас чрезвычайно важно, чтобы граждане сохранили свои рабочие места! (ВИДЕО)

Власти страны не оставят никого один на один со сложившейся в стране ситуацией с коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы по итогам заседания Единого центра управления заявил Игорь Додон. 

Глава государства, в частности, отметил, что правительство и Нацбанк придут на помощь экономическим агентам, создающим рабочие места в стране для наших сограждан.

– Мы найдем возможности, чтобы экономические агенты не сильно пострадали в результате этой ситуации, потому что они обеспечивают жизнедеятельность государства, платят налоги, и от них зависит многое. Для нас очень важно, чтобы граждане сохранили свои рабочие места, и чтобы экономические агенты не были вынуждены их закрывать, – сказал он. 

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