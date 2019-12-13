Президент держит под личным контролем вопрос обеспечения Молдовы газом (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент провел встречу с председателем правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. Стороны обсудили актуальные вопросы.

В частности, Вадим Чебан проинформировал главу государства о результатах рабочего заседания, которое состоялось 12 декабря в Брюсселе с участием всех операторов транспортировки газа по Трансбалканскому коридору. На заседании была рассмотрена ситуация вокруг завершения работ, направленных на обеспечение поставок газа в режиме реверса по Трансбалканскому коридору.

По завершении дискуссии было достигнуто соглашение об увеличении реверсных поставок необходимого для Республики Молдова объема газа, покрывающего все нужды потребителей. Речь идет примерно о 15 млн. кубометров в сутки.

По словам Чебана, для реализации этого соглашения операторы из Болгарии и Румынии должны изменить договоры о межсетевом соединении в Негру-Водэ и, соответственно, в Кардаме. Кроме того, сейчас в разработке находится договор о межсетевом соединении между румынским «Трансгазом» и украинским оператором системы транзита газа для газоизмерительной станции «Исакча-1/Орловка». Ожидается, что румынская и украинская стороны в ближайшее время доработают текст Договора и подпишут его.

Сразу после этого подписания Молдова будет готова к получению природного газа в реверсном режиме. Параллельно составляются договоры о межсетевом соединении и транспортировке газа с Украиной; подписание этих документов ожидается в ближайшее время.

– Приветствовал принятые в Брюсселе решения, отметив, что на следующей неделе совершу рабочий визит в Российскую Федерацию, где пройдет ряд встреч с официальными лицами РФ, в том числе с Алексеем Миллером, главой ПАО «Газпром». В Москве буду говорить о проблеме обеспечения Молдовы природным газом, включая внесение изменений по продлению контракта на поставку газа в нашу страну сроком на три года, – отметил президент на своей странице в соцсети.