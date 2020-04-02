Президент: “Центр COVID-19” на “Moldexpo” начнет работать с завтрашнего дня

Президент: “Центр COVID-19” на “Moldexpo” начнет работать с завтрашнего дня

С завтрашнего дня на территории МВЦ “Moldexpo” начнет работать “Центр COVID-19”, куда будут привозить пациентов с подозрением на коронавирус и брать у них анализы. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что на первом этапе в центре смогут разместить 300-400 пациентов. Впоследствии пропускная способность увеличится до нескольких тысяч.

– Этот центр позволит разгрузить больницы, где на данный момент находятся не только те, кто нуждается в лечении, но и лица с подозрением, – пояснил он. 

Те, у кого подтвердится диагноз, будут доставлены в стратегические больницы, а остальные – отпущены домой, добавил президент.

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