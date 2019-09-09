Президент: Буду настаивать на пересмотре решений о росте некоторых налогов!

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Глава государства промульгировал ряд изменений в налоговое законодательство нашей страны с тем, чтобы разблокировать финансирование для Молдовы со стороны МВФ, несмотря на то, что он был несогласен с некоторыми нововведениями. Игорь Додон будет настаивать на том, чтобы эти решения были пересмотрены.

Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам своих визитов в Брюссель и Москву.

– Учитывая, что эти изменения вступят в силу 1 января 2020 года, у нас есть еще 3 месяца для переговоров с МВФ, чтобы при принятии бюджета и налоговой политики на будущий год, мы пересмотрели некоторые налоги. Я буду настаивать на этом. Экология, HORECA, – есть несколько элементов, на пересмотре которых я буду настаивать, и думаю, что мне удастся убедить наших партнеров, – сказал он.