Президент: Будем и далее оказывать поддержку малому и среднему бизнесу (ФОТО)

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В ходе поездки по Дубоссарскому району Игорь Додон ознакомился с работой частного предприятия с иностранным капиталом «Salt Confort» в селе Кошница.

Эта компания производит матрасы, в том числе ортопедические, в разных ценовых категориях. Игорь Додон приветствовал коллектив предприятия и оценил тот факт, что отечественный производитель предлагает качественные товары, создаёт рабочие места и содействует экономическому развитию региона.

Кроме того, в Кошнице он ознакомился с продукцией предприятия «ООО Elit Arom», которое специализируется на производстве масляных освежителей воздуха для автомобилей. Это бизнес супругов Олега и Ольги Василенко, открывших дело в 2018 году. Хотя они только начали этот путь, у них есть желание развивать бизнес как на рынке Республики Молдова, так и за рубежом.

Был рад побеседовать с такой амбициозной парой и рассказал им о том, что нынешние власти страны прилагают совместные усилия для поддержки отечественных производителей. Добавил, что аппарат президента будет и далее поддерживать малый и средний бизнес, благодаря которому наши люди не покидают страну, а национальная экономика получает значительный импульс для развития, – подытожил Игорь Додон.