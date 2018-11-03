Президент бросил вызов лидерам всех партий в Молдове

Президент бросил вызов лидерам всех партий в Молдове

Глава государства призвал председателей всех партий, которые намереваются участвовать в предстоящих выборах, баллотироваться в парламент по одномандатным округам по месту своего рождения. Об этом Игорь Додон заявил в рамках митинга протеста в Бричанах. 

– Я хочу бросить вызов лидерам всех партий: идите на выборы по одномандатным округам, где вы родились. Если вы так уверены, что за вами вся страна, идите по одномандатному округу, пусть люди дадут вам оценку, и мы посмотрим, как за вас будут голосовать, – сказал Додон. 

Напомним, что сегодня председатель ПСРМ Зинаида Гречаный была выдвинута кандидатом ПСРМ по одномандатному округу №1 в Бричанах. Лидер социалистов родилась в этом районе. Игорь Додон выразил уверенность, что кандидатура председателя Партии социалистов будет массово поддержана жителями Бричан.

Выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.

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