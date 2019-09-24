Президент Болгарии посетит весной следующего года Молдову по приглашению Игоря Додона (ФОТО, ВИДЕО)

0

В Нью-Йорке у главы государства накануне прошла встреча с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым.

Игорь Додон оценил установившиеся между нашими странами партнерские отношения как очень хорошие, и они продолжают укрепляться на протяжении долгого времени.

– Выделил особую роль болгарской общины в развитии сотрудничества между Молдовой и Болгарией. Отмечу, что в нашей стране насчитывается около 52 тыс. болгар, которые проживают преимущественно в Тараклийском районе. В этом контексте поблагодарил руководство Болгарии за оказываемую Молдове и, в первую очередь, Тараклийскому району помощь в культурной и гуманитарной области, а также в инфраструктуре, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, глава государства отметил деятельность примерно 200 компаний с болгарским капиталом в Республике Молдова. Совокупный объём их инвестиций превышает 50 миллионов леев. Вместе с тем стороны были едины во мнении о необходимости активизации в этом направлении.

– В завершение встречи договорились о том, что весной 2020 года Румен Радев совершит официальный визит в Республику Молдова, – подытожил Игорь Додон.