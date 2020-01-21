Президент: Более 60% “инвестиций” в аэропорт Кишинева внесли сами пассажиры

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Согласно представленной сегодня на заседании Высшего совета безопасности информации, до конца 2019 года компания “Avia invest”, по условиям контракта, должна была вложить в Международный аэропорт Кишинева 160 миллионов евро, однако на самом деле сумма инвестиций составила всего 94 миллиона евро. Таким образом, инвестор не исполнил свои обязательства на 66 миллионов евро.

Об этом президент Игорь Додон заявил после заседания ВСБ. Однако еще более интересно, отметил глава государства, даже не это, а источник инвестированных 94 миллионов.

– 59 миллионов из них – это сборы, оплачиваемые пассажирами. Компания отчитывается о том, что инвестировала 94 миллионов, но почти 60 из них заплатили мы с вами в виде сбора в размере 9 евро, который платит каждый пассажир, – подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня Игорь Додон рассказал, что есть три причины для расторжения незаконно заключенного контракта о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.