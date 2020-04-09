Президент: Благодатный огонь будет привезен в Молдову!

0

В этом году, как и в последние 17 лет, Благодатный огонь будет привезен в Молдову в канун Пасхи. Об этом Игорь Додон заявил после встречи с руководством Митрополии Кишинева и Всея Молдовы.

– Я обратился к экономическим агентам, которые возьмут на себя ответственность и расходы, и Благодатный огонь прибудет в Кишинев и в этом году, – сказал он.

Напомним, ранее прибытие Благодатного огня в Молдову в этом году оказалось под вопросом из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.