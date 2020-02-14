Президент Азербайджана совершит официальный визит в Молдову (ФОТО)

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В Мюнхене Игорь Додон провел рабочую встречу и с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, относящихся к торгово-экономическому, энергетическому, транспортному и инвестиционному сотрудничеству.

В то же время они констатировали недостаточную реализацию торгового потенциала стран и в связи с этим отметили целесообразность организации нового заседания Межправительственной комиссии, не собиравшейся с 2012 года.

– Подчеркнул особый интерес нашей страны к привлечению азербайджанских инвесторов к инфраструктурным проектам в Молдове. Выразил азербайджанскому президенту благодарность за активную помощь в осуществлении различных социальных и гуманитарных проектов, включая Гагаузскую автономию. При этом напомнил, что в этом году в городе Чадыр-Лунга состоится открытие Культурно-образовательного центра, который строится при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева и на основании моей личной договоренности с Ильхамом Алиевым, достигнутой в ходе официального визита в Баку в июне 2017 года, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

В завершение сегодняшней беседы Додон и Алиев обсудили также сроки официального визита Президента Азербайджанской Республики в Республику Молдова.

