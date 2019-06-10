Президент аннулирует “указ” Филипа о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов (ВИДЕО)

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Указ о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов был подписан с нарушением Конституции, а потому он должен быть аннулирован. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил президент Молдовы Игорь Додон.

– Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Филип, во-первых, не может быть президентом, во-вторых, он не общался ни с кем. Поэтому, скорее всего завтра, после консультаций с парламентскими фракциями, я этот “указ” аннулирую, – сказал он.