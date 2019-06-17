Президент: Амнистировать политиков я не собираюсь

“Амнистировать политиков я не собираюсь”, – так глава государства ответил на вопрос о том, возможно ли освобождение Влада Филата и Вячеслава Платона. Заявление было сделано в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

– Меня никто не поймет, если я сейчас начну амнистировать первого, второго, третьего. Но юстиция, независимые суды, должны делать свое дело. Это должно быть публично, а не так, как было последние 2-3 года. Чтобы люди знали, чтобы у того, кого обвиняют, была публичная возможность высказать свою позицию. Тем более, если это политический процесс, если это политик. Все должны знать, что там произошло, и услышать аргументы и одной стороны, и другой. Но не так, как было: собрались, за закрытыми дверями решили, и в тюрьму. Вот такого не должно быть, – сказал он.