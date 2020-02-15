Президент Албании совершит официальный визит в Молдову в апреле (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение рабочей поездки в Мюнхен Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Республики Албания, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, указав на необходимость укрепления торгово-экономических связей и политических контактов на высшем уровне, в том числе на площадках международных организаций.

– В связи с тем, что Албания в рамках своего председательства в ОБСЕ будет участвовать в процессе приднестровского урегулирования, мы обсудили нынешнее состояние и перспективы возможного продвижения в данном вопросе, а также приоритеты Албании в нынешнем году. Кроме того, я подчеркнул, что Республика Молдова решительно настроена на осуществление реформы юстиции и изучает опыт других стран, в том числе Албании, – подчеркнул президент.

В завершение встречи стороны говорили о подготовке официального визита президента этой страны Илира Меты в Республику Молдова в начале апреля нынешнего года.