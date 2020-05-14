Президент: “Активизировавшиеся” деятели через несколько недель останутся без аэропорта (ВИДЕО)

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Власти страны решительно настроены вернуть Международный аэропорт Кишинева в исключительную собственность государства и прилагают все возможные усилия в этом направлении. Этим и объясняются нападки последних недель на руководство Молдовы со стороны некоторых деятелей. Однако эти попытки тщетны, заверил президент, а “активизировавшиеся” политики через несколько недель останутся без аэропорта.

Он отметил, что сегодня на заседании ВСБ были обсуждены три возможных варианта аннулирования соглашения о сдаче в концессию аэропорта.

– Первый – аннулирование соглашения по причине допущенных нарушений при его подписании. Сейчас это рассматривается в суде. Вторая причина – невыполнение инвестиционных обещаний. Напомню: до 1 января 2020 года инвестор не вложил из обещанной суммы более 66 млн евро. Крайний срок для перевода – 30 августа, но у них нет денег. Третья причина отменить соглашение – неплатежеспособность компании «Aviainvest». На данный момент компания должна государству десятки млн леев, – сказал Игорь Додон.

Глава государства обратил внимание на то, что компания обязана заплатить налог на авиационное наблюдение. В прошлом году, на момент смены правительства, долг «Aviainvest» перед государством составлял 118 млн леев за май 2016 – июнь 2019 годов.

– Что делают сотрудники правительства Майи Санду? Выносят решение о том, чтобы эту сумму можно было выплатить не сразу, а до мая 2020 года. Если бы они тогда настояли на выплате 118 млн, уже тогда можно было бы объявить о неплатежеспособности компании, и тогда бы можно было отменить и договор о концессии. Я попросил коллег из правительства узнать, почему члены прошлого кабмина допустили это в ущерб государству. Но и это решение не решило проблемы инвестора. В данный момент его долг составляет 22 млн леев, плюс пеня в районе 500 000 евро по другим проблемам, плюс текущий долг в госбюджет – 10 млн леев, плюс налог, который нужно выплатить до конца июня, – около 9 млн леев. В общем около 50-60 млн леев «Aviainvest» должна государству. Счета компании заблокированы. В договоре о концессии есть пункт о том, что в случае неплатежеспособности инвестора контракт автоматически аннулируется, – рассказал президент.

Игорь Додон отметил, что решимость властей довести до конца дело об аэропорте и вернуть его в исключительную собственность государства является одной из причин нападок со стороны некоторых политических деятелей на президента и правительство.

– Теперь понятно, почему сейчас многие активизировались? Потому что через несколько недель останутся без аэропорта. В это же время будут конкретные шаги по делу “кражи миллиарда”. Вот чем объясняется давление на депутатов, правительство Кику, использование КС в качестве политического инструмента. Хочу заверить, что госинституты твердо настроены в том, что касается решения этих вопросов национального значения. Вне зависимости от того, что предпримут эти деятели, мы пойдем до конца и по вопросу аэропорта, и по вопросу кражи миллиарда, – подытожил он.

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