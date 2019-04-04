Президент: ACUM попал в цугцванг и упустил всякую возможность что-то изменить в стране

Президент: ACUM попал в цугцванг и упустил всякую возможность что-то изменить в стране

Блок ACUM занял очень странную позицию. Так считает президент страны Игорь Додон. Как глава Федерации шахмат Молдовы, он назвал бы положение, в котором оказался ACUM, – политическим цугцвангом. Об этом Додон заявил в интервью порталу “Трибуна”.

– Цугцванг в шахматах – это положение, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Поэтому я считаю, что ведут они себя неправильно, но это их дело. Я не думаю, что кто-то будет голосовать за спикера и премьер-министра от блока ACUM, или за предложенные ими законы. Они упустили любую возможность что-то изменить в стране, – отметил президент. 

Стоит напомнить, что ранее лидеры ACUM отказались от переговоров, предложенных им социалистами. Не пришли они и на второй раунд консультаций, объявленных главой государства.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md