Превышение скорости на скользкой дороге – основные причины ДТП в зимний период

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За минувшие сутки на дорогах ПМР произошло 7 ДТП. В Тирасполе и Рыбнице зарегистрировано по 3 аварии, в Днестровске – 1. Основные причины ДТП – нарушение правил маневрирования и проезда пешеходного перехода, а также несоблюдение дистанции.

На трассе Днестровск–Тирасполь 22-летний житель села Суклея, двигаясь на микроавтобусе Iveco, не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель не пострадал, пишет mvdpmr.org.

В Рыбнице в результате ДТП травмы получила 60-летняя женщина. Водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения и сбил пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего расследуют органы правопорядка.