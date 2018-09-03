Превышение скорости и езда в пьяном виде: НИП подвел итоги мини-каникул

Превышение скорости и езда в пьяном виде: НИП подвел итоги мини-каникул

Национальный инспекторат патрулирования представил результаты данные о правонарушениях, совершенных молдавскими водителями в период с 24 августа по 2 сентября. 

Так, инспекторы зарегистрировали тысячи нарушений, самыми серьезными из которых стало превышение скорости – более 4200 случаев. В то же время 118 водителей сели за руль пьяными.

За отчетный период по всей стране произошло 57 ДТП. В них погибли 5 человек, еще 81 получили ранения.

НИП призывает водителей строго соблюдать ПДД во избежание нежелательных последствий.

 

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