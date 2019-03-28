Претура Ботаники призывает водителей не парковать автомобили на одной из улиц сектора

Претура Ботаники призывает водителей не парковать автомобили на одной из улиц сектора

В связи с проведением работ по очистке и обрезке сухих веток, которые запланировано провести на улице Теилор, претура сектора Ботаника призвала автовладельцев не парковать свои автомобиле в периметре.

Как сообщает претура Ботаники, работы будут проводиться сегодня, 28 марта, с 07.30 до 14.00. Водителей просят не парковать автомобили на улице Теилор, начиная с бульвара Дачии и заканчивая улицей Индепенденцей. Роботы по очистке проведут сотрудники МП «Exdrupo» с помощью спецтехники.

В случае возникновения каких-либо неясностей или вопросов, горожане могут звонить по номеру: 060 609 119.

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