Преторы и вице-преторы Кишинева были освобождены от занимаемых должностей, но смогут проявить себя в течение трех месяцев

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Преторы и вице-преторы Кишинева были освобождены от занимаемых должностей. Об этом объявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан на сегодняшнем заседании в примарии.

Он также отметил, что чиновники будут назначены на прежние должности на испытательный срок – 3 месяца, в течение которых генпримар проанализирует работу каждого и оставит только достойных.

– Мы восстановим их в должности на три месяца, чтобы посмотреть, как пройдет зима, как они справятся в это время со всеми задачами, – добавил генеральный примар.

В то же время восстановленные ранее решениями суда претор Чекан Галина Бостан и претор Ботаники Олег Рацой были уволены, заявил он, пишет tv8.md.

– Не допущу и не буду терпеть непрофессионализм некоторых чиновников. Я буду продолжать требовать серьезно относиться к каждому вопросу. Люди устали от слов, планов и красивых проектов только на бумаге, – подчеркнул Чебан.