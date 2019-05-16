Претор Буюкан покидает пост спустя почти 30 лет деятельности

Претор Буюкан покидает пост спустя почти 30 лет деятельности

Вице-претор Буюкан Вадим Брынзанюк был назначен претором этого сектора, а Валерий Немеренко, ранее возглавлявший этот район столицы, отныне будет заместителем претора. Перестановки предусмотрены распоряжением, подписанном врио генерального примара Кишинева Русланом Кодряну. 

Как пишет IPN, Валерий Немеренко работал претором Буюкан с 1990 года – то есть, без малого 30 лет. Вадим Брынзанюк был назначен вице-претором этого сектора в конце ноября прошлого года. До тех пор он был главой Отдела по связям с общественностью столичной примэрии.

По словам Кодряну, о назначении вице-претором его попросил сам Валерий Немеренко, решив уступить свое место Брынзанюку. В то же время Немеренко намерен оказывать ему посильную помощь, пишет tv8.md.

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