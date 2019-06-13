Преступный бизнес: в столице раскрыли контрабанду товаров на миллионы леев (ФОТО)

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В результате 7 обысков, проведённых правоохранителями, была изъята контрабанда на сумму около 4 миллионов леев. Операцию проводили сотрудники таможни совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Речь идёт о трёх жителях Кишинёва в возрасте от 40 до 45 лет. За их преступной деятельностью велось наблюдение в течение четырёх месяцев. Согласно имеющейся информации, подозреваемые закупали товары на Украине и ввозили в Молдову контрабандой, а затем перепродавали на территории столицы.

Первое задержание было проведено в ходе обыска на складе, принадлежащем организатору группы, во время выгрузки контрабандных товаров. В крыше транспортного средства были обнаружены средства личной гигиены, различные приборы и аксессуары, обувь, батареи и кабели для телефонов. Весь товар был без документов.

Сразу после задержания были проведены обыски в квартире организатора, а также в трёх торговых точках в столице, где были обнаружены товары без сопроводительных документов. Также были найдены инсектициды, входящие в категорию продуктов, которые могут быть импортированы только на основании специальных разрешений.

Проверки также прошли в магазинах и складских помещениях, принадлежащих двум другим экономическим агентам, которые заказывали и получали товары через подозреваемых. В результате этих проверок было обнаружено множество товаров без документов о происхождении на общую стоимость свыше 3,8 млн леев.

В соответствии с законодательством, за контрабанду подозреваемые рискуют получить до 10 лет тюрьмы.