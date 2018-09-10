Преступник, взявший в заложники собственную семью в Кишиневе, застрелен в ходе спецоперации (ВИДЕО)

Глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь в ходе пресс-конференции рассказал шокирующие подробности операции по освобождению целой семьи с детьми из рук преступника, взявшего их в заложники и угрожавшего расправой.

Скандал с трагическим финалом развернулся сегодня на Ботанике, когда сотрудники полиции наведались с обысками в одну из квартир в связи с уголовными делами по фактам кражи документов и хулиганства. Подозреваемый, уроженец Теленештского района, воспротивился требованиям правоохранительных органов и запер квартиру, после чего вышел на балкон и заявил, что взял в заложники свою сожительницу, ее двоих детей и тещу.

В связи с тяжестью ситуации было принято решение о возбуждении уже третьего уголовного дела по статье “захват заложников”, а также была развернута спецоперация. В беседе с группой переговорщиков преступник стал еще агрессивнее и пригрозил убить заложников, после чего на место была отправлена бригада Fulger, которая произвела силовой захват.

Мужчина оказал жесткое сопротивление, у него было холодное оружие, в связи с чем полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Раненый преступник был доставлен в больницу, где скончался.

При проверке досье подозреваемого было установлено, что он был семь раз судим за кражи, грабежи и некоторые другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Также несколько лет назад, находясь в тюрьме, он сам себе повредил руку в знак протеста.

С двумя женщинами и детьми, ставшими заложниками обезумевшего мужчины, работают психологи. Физически они не пострадали.

Ранее захват преступника снял на видео очевидец, проживающий в соседнем доме.

Видео: privesc.eu