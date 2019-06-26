Преступная схема в ГП лесного хозяйства: было отмыто минимум 260 тысяч леев (ФОТО)

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Директор, его заместитель и три сотрудника Государственного предприятия лесного хозяйства были задержаны вчера утром по подозрению в пассивной коррупции. Преступную схему выявили сотрудники Национального антикоррупционного центра.

Согласно преступной схеме, сотрудники госпредприятия, основываясь на ошибочные данные, осознанно искажали информацию о количестве древесины в лесничестве. В результате изменения данных определённая часть древесины не входила в учёт, после чего её продавали. Прибыль распределялась следующим образом – 70% лесничеству, а 30% – администрации ГП.

В рамках уголовного преследования было передано более 115 000 леев из общей суммы в полмиллиона леев. Ущерб, причинённый государству, будет определён в ходе расследования. В результате обысков, проведённых офицерами НАЦ в домах, офисах и автомобилях подозреваемых, было обнаружено более 260 000 леев.

Сотрудники госпредприятия были помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет тюремного заключения, штраф и лишение права занимать государственные должности. Дело передано Антикоррупционной прокуратуре.