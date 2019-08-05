Преступная конкуренция: дело о поджогах автобусов передано в суд (ФОТО)

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Три члена организованной преступной группировки предстанут перед судом за серию преднамеренного уничтожения чужого имущества путём поджога, что привело к крупному ущербу. Прокуратура муниципия Кишинёв завершила и передала в суд данное уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ, деятельность ОПГ документировалась более 4-х месяцев. В результате проведения специальных следственных мероприятий было установлено, что организаторами группировки стали двое жителей столицы, которые являются администраторами фирмы, специализирующейся на пассажирских перевозках. Целью преступных действий стало уничтожение конкурирующей компании. Конкретнее, подозреваемые шантажировали и подожгли автобусы, которые принадлежат фирме-конкуренту.

Согласно полученным оценкам, сумма ущерба, нанесённого потерпевшим сторонам в результате преступных действий подсудимых, составляет более 2,8 млн леев. В конце апреля текущего года правоохранители провели обыски в домах, офисах и автомобилях подозреваемых, в результате чего были найдены предметы, которые доказывают их причастность к преступлениям. Так, в результате обысков были обнаружены: мобильные телефоны, жидкость для розжига, банковские карты, цифровые носители информации, а также чеки, подтверждающие выезд за границу.

По запросу прокуроров, сразу после задержания трёх авторов поджогов, они были помещены под предварительный арест. Запросы на помещение в изолятор были отклонены и была применена мера пресечения – освобождение под судебный контроль. Позже Апелляционная палата выдала мандаты на их арест. На данный момент ещё четверо членов ОПГ скрываются от уголовного преследования, они находятся в розыске.