Преступная группировка лишила госбюджет десятков миллионов леев с помощью махинаций в сельхоз сфере (ВИДЕО)

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В ходе уголовного преследования было установлено, что члены преступной группировки, состоящей из 18 человек, в период с 2016 по 2017 год в целях обогащения приобретали сельскохозяйственную продукцию у физических и юридических лиц и не отражали это в бухгалтерских отчётах. Таким образом они уклонялись от налогов.

Согласно документам Налоговой службы, своими преступными действиями члены группировки нанесли ущерб госбюджету в размере 29 486 111 леев. По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, члены ОПГ, зная, что у них имеется незаконная сельскохозяйственная продукция на сумму 92 216 820 леев, создали преступную схему, согласно которой юридические и физически лица извлекли из банковских терминалов финансовые средства на сумму 91 371 350 леев.

В ходе уголовного преследования было установлено, что каждый член группировки выполнял свою роль. Обвиняемые закупали сельскохозяйственную продукцию без документов о происхождении, передавали информацию о совершенных операциях и получали денежные средства для расчетов с сельскохозяйственными производителями. Другие члены ОПГ получали информацию о сельскохозяйственной продукции, приобретенной без учетных документов, на основании которой они заполняли фиктивные учетные документы с целью легализации приобретенных товаров и получения денег в банковских терминалах.

С целью возмещения ущерба по требованию прокуратуры суд распорядился наложить арест в пользу государства на средства, полученные преступным путём, на сумму более 12 млн леев. Прокуроры передали в суд дела 18 физических лиц и 4 юридических лиц, обвиняемых в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. Если суд признает их виновными, то по факту отмывания денег им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, а по факту уклонения от налогов ещё до 5 лет.