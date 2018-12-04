Преступная группа отнимала жильё у психически нездоровых людей и заставляла их бесплатно работать (ФОТО, ВИДЕО)

4 декабря сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками оперативных подразделений провели 18 обысков в домах и автомобилях, принадлежащих 6 лицам, подозреваемых в торговле людьми и совершении 15 мошеннических сделок с недвижимостью на территории столицы.

Мошенническая сеть, функционировавшая в течение двух лет, была раскрыта правоохранительными органами. Материальный ущерб, нанесённый жертвам, составил более 8 млн. леев.

Было установлено, что в период с 2008 по 2016 год хорошо организованная преступная группа, состоящая из женщин и мужчин в возрасте 20-50 лет, выявляли людей с психическими отклонениями, которые владели недвижимостью в Кишинёве. Они обещали жертвам оплатить долги за коммунальные услуги в обмен на переезд в другие дома в сельских населённых пунктах страны. В действительности преступники переправляли жертв в приднестровский регион, где заставляли их бесплатно работать на полях.

Обманным путём преступники заполучили у одной из жертв пенсионного возраста доверенность, по которой получали на почте пенсию, используемую в дальнейшем на нужды преступной группы. Другую жертву физическими и психологическими угрозами заставили совершить преступление в сфере недвижимости вместе с остальными членами преступной группы.

Кроме того, члены организованной преступной группы посредством фальсификации документов становились собственниками имущества жертв. После сделок по продаже имущества члены преступной группы выселяли людей из временного жилья и помещали их в психиатрические учреждения, тем самым оставляя несчастных без крыши над головой.

В ходе обысков были задержаны 6 членов преступной группы, у которых изъяли нотариальные документы по различным видам недвижимости, мобильные телефоны и другие вещи, которые имеют отношение к уголовному делу.

Если задержанные будут признаны виновными в торговле людьми, они рискуют получить тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет. За незаконное лишение свободы мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет; за мошенничество – от 8 до 15 лет; за использование поддельных документов – до 5 лет.