Преступление в Оргееве: ребёнок получил 30 суток ареста за убийство другого ребёнка

Преступление в Оргееве: ребёнок получил 30 суток ареста за убийство другого ребёнка

Вчера 14-летнего мальчика, который жестоко убил 12-летнего ребёнка, задержали на 24 часа, а сегодня он получил 30 суток ареста. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву.

По ее словам, судебная инстанция удовлетворила требование прокуроров и выдала ордер на арест мальчика на 30-дневный срок, передаёт deschide.md.

Напомним, что 14-летний подросток в Оргееве хладнокровно убил своего 12-летнего приятеля, нанеся ему по меньшей мере 12 ранений кухонным ножом по всему телу. Убийца не хотел возвращать жертве ранее одолженную ему игровую приставку. Это и стало причиной чудовищного преступления.

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