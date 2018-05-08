“Преступление и наказание” по-молдавски: мужчина избил односельчанина топором ради 700 леев

Инцидент произошёл поздней ночью в селе Кошкалия Каушанского района.

Согласно переданной информации, 64-летний мужчина проснулся среди ночи от посторонних звуков. Как оказалось, в его дом пробрался грабитель, передаёт protv.md. Злоумышленник потребовал у мужчины денег, угрожая расправой, но когда получил отказ, нанёс жертве несколько ударов по голове топором.

Домовладелец, будучи ещё в сознании, отдал преступнику всё, что у него было: 700 леев и мобильный телефон. После этого разбойник сбежал, а пострадавший вызвал наряд полиции.

Органы правопорядка нашли злоумышленника по горячим следам. Им оказался 30-летний житель того же села. Жертву нападения госпитализировали с серьёзными травмами.