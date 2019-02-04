Пресс-служба президента: Некоторые кандидаты отчаянно пытаются втянуть главу государства в предвыборные баталии

0

Пресс-служба Президента Республики Молдова с сожалением констатирует, что некоторые кандидаты в депутаты на предстоящих парламентских выборах пытаются втянуть президента и институт президентства в безосновательные политические полемики. Декларации тех или иных кандидатов следует интепретировать исключительно в предвыборном контексте, считают в администрации главы государства.

Об этом говорится в распространенном президентурой заявлении для прессы. Представители администрации главы государства также обращают внимание на отчаянную попытку некоторых кандидатов и нелигитимным участием в парламентских выборах.

– В данной связи в очередной раз заявляем,что президентура, являясь государственным учреждением с наибольшей легитимностью и народной поддержкой, не вмешивается в предвыборную борьбу политических сил, а президент страны не намерен реагировать на провокации, вне зависимости от их характера, тем более, что большинство этих атак уже были отражены ранее в публичном пространстве, в том числе, в предыдущих кампаниях, и ответы на них уже были даны, – заключается в сообщении для прессы.