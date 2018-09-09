Пресс-секретарь президента прокомментировал ДТП с участием кортежа главы государства

Пресс-секретарь президента прокомментировал ДТП с участием кортежа главы государства

Максим Лебединский отметил, что Игорь Додон чувствует себя хорошо, и что помощь врачей ему не понадобилась. 

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

– На трассе Кишинев – Кэлэрашь произошло ДТП с участием президентского кортежа. На машины кортежа, которые двигались по правилам, совершил наезд другой автомобиль, который нарушил ПДД (детали о обстоятельствах аварии будут сообщены позднее). Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, помощь врачей ему не понадобилась, – написал Лебединский. 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md