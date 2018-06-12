Пресечены две попытки подкупа полицейских нерадивыми водителями

Пресечены две попытки подкупа полицейских нерадивыми водителями

Оба дела попали в поле зрения Национального антикоррупционного центра.

В первом случае был задержан житель Комрата. Он передал сотрудникам Батальона патрулирования на юге страны 10 тысяч российских рублей и 400 молдавских леев для того, чтобы они не заводили дело по факту того, что он управлял мотоциклом без регистрационных номеров и водительских прав.

Во втором случае житель Кагула пытался уйти от административной ответственности за отсутствие водительских прав. Он передал взятку в размере 1000 леев. Патрульные заявили в НАЦ об обоих случаях.

Подозреваемые в активной коррупции задержаны. Им грозит до 6 лет тюрьмы или штраф – до 4000 условных единиц.

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