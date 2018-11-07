Прерванное детство

О трагических последствиях неправильного применения инсектицида

В селе Флокоаса Кантемирского района целая семья отравилась парами ядовитого химического препарата, который используют для обработки от насекомых пшеницы, гороха и кукурузы. Власти выясняют, каким образом токсичное вещество попало в руки к сельчанину.

Неотложку отослали

По сообщению Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи, в понедельник, 29 октября в 3:15 скорая помощь выехала по вызову. Мать обратилась к врачам, так как у троих детей – двух её дочерей четырёх и одиннадцати лет и их двоюродного брата восьми лет было сильное отравление, сопровождавшееся рвотой, болями в области живота, головокружением. Но несмотря на предложение врачей госпитализировать чувствовавших себя плохо детей, женщина ответила отказом. Тогда было решено, что состояние больных проконтролирует семейный доктор, однако в семь утра эта же семья вызвала повторно неотложку, которая увезла детей в районную больницу Кантемира.

К несчастью, детей спасти не удалось: сначала умерли сёстры, а позже и мальчик. Министр здравоохранения Сильвия Раду говорит, что врачи сделали всё, что было в их силах, чтобы спасти детей, но не смогли. Мать девочек и бабушка тоже были госпитализированы в районную больницу, но из-за тяжёлого состояния позже переведены в столичное медучреждение.

А 31 октября медпомощь понадобилась и двум членам экипажа скорой, которая приезжала по вызову в село Флокоаса. Их госпитализировали с теми же симптомами интоксикации – рвотой и головокружением. Однако когда состояние медиков ухудшилось, их срочно перевели в столичную больницу Святой Троицы.

Ищет ANSA, ищет Минздрав

В связи с трагедией Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты создало комиссию, которая расследует обстоятельства случившегося.

Собственное расследование случая отравления инсектицидами инициировало и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA). 30 сентября специалисты агентства отправились в Кантемирский район и совместно с представителями местной прокуратуры и полиции посетили подворье пострадавшей семьи. Там было выявлено восемь тонн пшеницы, которую дедушка погибших детей обработал химическим веществом, не соблюдая необходимых мер безопасности.

В селе была обеспечена охрана. Специалисты ANSA установили, что семья отравилась препаратом Валсафид, который применяется на складах для уничтожения насекомых. Активное вещество химиката – фосфат алюминия. При взаимодействии Валсафида с кислородом выделяется ядовитый газ I группы токсичности с запахом карбида или чеснока. Учитывая высокую токсичность химпрепарата, обработка складской продукции должна проводиться в герметически изолированном помещении обученными профессионалами в специальном антигазовом снаряжении. Однако дедушка погибших детей проигнорировал технику безопасности. Сейчас специалисты ANSA выясняют, где был приобретён инсектицид, чтобы наказать виновных, как это предусматривает молдавское законодательство.

Даже тюрьма светит

А ст. 1891 (2) Кодекса о правонарушениях предусматривает штраф в размере от 1200 до 1800 леев для физических лиц и от 6000 до 9000 леев для юридических лиц за нарушение правил использования веществ фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, что может привести к болезни или отравлению людей, животных, полезных насекомых, к полному или частичному уничтожению посевов, плантаций или другой растительности.

Помимо административной, предусмотрена и уголовная ответственность. По ст. 225 Уголовного кодекса, за нарушение правил производства, хранения, распространения, учёта, транспортировки, отправки сильных токсичных веществ виновников ждёт лишение свободы сроком до одного года или штраф в размере до 50 минимальных зарплат. Производство, продажа, как и хранение с целью продажи или приобретение с той же целью сильных токсичных веществ предусматривает до двух лет лишения свободы, штраф в размере до 60 минимальных зарплат и конфискацию этих химпрепаратов.

Анастасия Погодина