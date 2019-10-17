Преподаватели, военные, врачи: Игорь Додон наградил за особые заслуги около 80 граждан Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сегодня, в ходе официальной церемонии, прошедшей в здании администрации президента, Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан, которым они были ранее присуждены указом главы государства.

Орденов и медалей удостоились около 80 граждан Республики Молдова, которые трудятся в различных областях. Это преподаватели, военные, врачи, деятели искусства, а также другие люди, способствующие развитию нашего государства. Награды были вручены за безупречное выполнение служебных обязанностей, особые заслуги перед государством, высокий профессионализм, многолетний и продуктивный труд в различных областях.

Игорь Додон выразил всем уважение и благодарность за усердный труд и терпение, которое они проявляют изо дня в день, работая, по большей части, в трудных условиях. Глава государства пожелал им успехов и новых высоких достижений.