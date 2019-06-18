Препарат ветеринарного назначения стал причиной смерти девочки из Оргеева

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Девочка из села Телешек Оргеевского района скончалась в больнице спустя 2 дня после смерти матери. Специалисты установили, что она отравилась средством ветеринарного назначения.

Эту информацию подтвердил заместитель директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Ион Тома, передаёт ipn.md. Согласно предварительным данным, девочка приняла препарат в терапевтических целях. В больницу с аналогичными симптомами поступила двоюродная сестра погибшей.

По словам Ион Тома, инцидент произошёл в доме родственника погибшей, где девочка проживала после смерти матери. Её двоюродная сестра находится в отделении интенсивной терапии. Вице-директор Районной больницы Оргеева Елена Паланчук сообщила, что состояние пациентки оценивается как тяжёлое, но стабильное.