Премьеры стран Центрально-европейской инициативы обсудили пути выхода из кризиса, вызванного коронавирусом

Премьеры стран Центрально-европейской инициативы обсудили пути выхода из кризиса, вызванного коронавирусом

Премьер-министр РМ Ион Кику принял сегодня участие во внеочередном заседании глав правительств Центрально-европейской инициативы, посвященном управлению кризисом, вызванным пандемией COVID-19. На онлайн-мероприятии также “присутствовали” европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства, директор Европейского регионального бюро ВОЗ и президент ЕБРР.  

Пандемия коронавируса была названа на заседании беспрецедентным вызовом для всего мира и общественного здоровья, породившим экономический, социальный и гуманитарный кризис. Участники встречи подтвердили необходимость принятия срочных мер, решительных и всеобъемлющих, для победы над инфекцией.

Они также сошлись во мнении, что сотрудничество, взаимное доверие и солидарность – ключевые элементы в борьбе с коронавирусом.

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