Премьера в Молдове: на телеканалах страны покажут фильм, посвященный Штефану чел Маре (ВИДЕО)

Премьера в Молдове: на телеканалах страны покажут фильм, посвященный Штефану чел Маре (ВИДЕО)

На торжественном собрании по случаю подведения итогов Года Святого Штефана Великого был показан проморолик документального фильма «Штефан Великий», снятого в рамках программы научных и культурных мероприятий.

Как отметил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон, фильм представляет собой логическое продолжение цикла «История Молдовы», снятого в 2017 году, и является документальным повествованием о жизни и любви, борьбе и триумфе, вере и стойкости великого правителя Молдовы. Длительность фильма – 45 минут, это оптимальное время для просмотра картины на занятиях по истории нашей страны.

Премьерный показ фильма состоится на телеканале НТВ-Молдова 10 декабря в 20:00. После этого показ пройдет на других каналах, различных медиа-ресурсах и будет в свободном доступе в Интернете.

– Я убежден, что документальный фильм «Штефан Великий», как и трёхсерийная лента «История Молдовы», будет благожелательно принят гражданами страны и получит максимальную аудиторию, – подчеркнул президент. 

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