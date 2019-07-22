Премьера фильма, большой концерт и салют: президент обнародовал программу мероприятий в день 75-летия освобождения Кишинева (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Молдовы от фашизма. Участники встречи детально обсудили план, который включает множество мероприятий в разных регионах Республики Молдова, в том числе реставрацию памятников, открытие музеев и фотовыставок, презентацию книги и так далее.

Основные события запланированы на 24 августа – день 75-летия освобождения Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции. В частности, состоится открытие памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы и отреставрированного по инициативе президента. В этот же день пройдет традиционное возложение цветов на столичном Мемориальном комплексе «Вечность», а затем по инициативе главы государства будут проведены памятные мероприятия на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм». Вечером 24 августа состоится премьера документального фильма «История Молдовы. Ясско-Кишиневская операция», снятого по инициативе Президента Республики Молдова. Завершатся торжественные мероприятия большим концертом и салютом, поведал глава государства на своей странице в соцсети.

– Считаю празднование 75-летия освобождения Молдовы от фашизма одним из важнейших событий нынешнего года. Мы должны чтить нашу историю и прославлять наших героев ради будущего Республики Молдова, – подчеркнул он.