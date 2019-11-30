Премьер выступает за открытие новых аэропортов в Молдове

Премьер выступает за открытие новых аэропортов в Молдове

Премьер-министр Ион Кику провёл вчера заседание в целях определения возможностей для развития аэропортовой инфраструктуры в Молдове. В заседании участвовали министр экономики и инфраструктуры, министр обороны, а также группа экспертов в этой области.

Премьер-министр отметил, что развитие новых международных аэропортов создаст условия конкурентоспособности на местах, даст возможность пассажирам выбирать и, как следствие, снизит тарифы на билеты и авиационные услуги, пишет moldpres.md.

Председатель правительства уточнил, что решение о развитии аэропортовой инфраструктуры в Молдове будет принято только после того, как будут представлены экономические обоснования. В то же время Кику призвал создать рабочую группу во главе с министром экономики и инфраструктуры Анатолом Усатым, которая определит способы проведения данного технико-экономического обоснования.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md