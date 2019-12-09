Премьер выразил соболезнования в связи с пожаром в Одессе

Премьер-министр Ион Кику передал соболезнования своему украинскому коллеге Алексею Хончаруку в связи с пожаром в Одессе, в результате которого погибли десять человек.

Выражаю сострадание в связи с трагической гибелью десяти человек в результате пожара, произошедшего 4 декабря в Одессе. Передаю самые искренние соболезнования их семьям и близким. В эти скорбные минуты я думаю обо всех, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Боль утраты невозможно выразить словами, – говорится в послании премьера.