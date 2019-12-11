Премьер встретился с региональным представителем Агентства ООН по делам беженцев

Премьер встретился с региональным представителем Агентства ООН по делам беженцев

Премьер-министр Ион Кику сегодня провел беседу с региональным представителем Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по странам Центральной Европы Монсеррат Фейксас Вайхе, которая находится с рабочим визитом в Республике Молдова.

Монсеррат Вайхе говорила с премьер-министром о процедуре предоставления убежища, применяемой в Республике Молдова для граждан других государств и лиц без гражданства, а также о доступе просителей убежища к медицинским услугам в нашей стране.

Ион Кику отметил, что правительство оказывает и будет оказывать необходимую поддержку для повышения функциональности учреждений, отвечающих за защиту и интеграцию лиц, ищущих убежища, на законных основаниях, пишет moldpres.md.

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