Премьер встретился с представителями Ассоциации пенсионеров

Премьер встретился с представителями Ассоциации пенсионеров

Премьер-министр Ион Кику провел сегодня беседу с представителями Ассоциации пенсионеров. Члены ассоциации пришли в правительство с пакетом предложений. В частности, обсуждалась возможность перенаправления 2% подоходного налога работающих пенсионеров и создания фонда поддержки пожилых людей.

Премьер заверил представителей ассоциации, что предложение будет рассмотрено на платформе Государственной канцелярии, после чего пройдут открытые консультации.

Стоит отметить, что Ассоциация пенсионеров насчитывает более 700 тысяч пенсионеров, из которых около 150 тысяч трудоустроены.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md