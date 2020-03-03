Премьер встретился с представителями Ассоциации пенсионеров

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня беседу с представителями Ассоциации пенсионеров. Члены ассоциации пришли в правительство с пакетом предложений. В частности, обсуждалась возможность перенаправления 2% подоходного налога работающих пенсионеров и создания фонда поддержки пожилых людей.

Премьер заверил представителей ассоциации, что предложение будет рассмотрено на платформе Государственной канцелярии, после чего пройдут открытые консультации.

Стоит отметить, что Ассоциация пенсионеров насчитывает более 700 тысяч пенсионеров, из которых около 150 тысяч трудоустроены.