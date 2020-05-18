Премьер встретился с председателями районов: о чем шла речь в ходе беседы

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня заседание с председателями районов. Участники встречи обсудили эпидемиологическую ситуацию, воздействие на экономику страны вследствие введённых ограничений для недопущения распространения инфекции, последствия гидрологической засухи и другие темы.

Глава правительства проинформировал председателей районов о решениях Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, а также об эволюции эпидемии в регионе и, в особенности, в соседних государствах. Он отметил, что сложившаяся в регионе ситуация указывает на то, что мировая и региональная экономика серьезно пострадали в результате пандемии, и что негативные последствия ещё дадут о себе знать.

Также были обсуждены вопросы возобновления деятельности рынков и организаций общественного питания, а также перевозки пассажиров. Стороны поговорили и о последствиях гидрологической засухи и о мерах поддержки аграриев. Минсельхоз и местные власти оценят ситуацию и выступят с рекомендациями в этом отношении.

Особое внимание премьер уделил экономической ситуации и поступлениям в бюджет, призвав распределять средства рационально. Он подчеркнул, что правительство намерено инвестировать в инфраструктуру, в особенности, в ремонт дорог.

Стороны также обсудили образовательный процесс и порядок зачисления в ВУЗы в этом году, учитывая отмену экзаменов на степень бакалавра.