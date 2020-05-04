Премьер: Все зарплаты бюджетников и все пенсии за апрель будут выплачены (ВИДЕО)

Премьер: Все зарплаты бюджетников и все пенсии за апрель будут выплачены (ВИДЕО)

Министерство финансов и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обеспечили финансовые ресурсы, необходимые для выплаты пенсий, а также зарплат бюджетников. Их начнут выдавать с сегодняшнего дня. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.

– И в этом месяце сотрудники «Почта Молдовы» будут разносить пенсии пожилым людям, которые находятся в группе риска. Прошу всех оставаться дома, так как пенсию принесут на дом, как это было в апреле, – сказал он.

Кику отметил, что и все зарплаты бюджетников за апрель также будут выплачены.

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